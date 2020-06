La Roma ha portato a casa tre punti d’oro contro la Sampdoria. Un match che sembrava stregato quell’Olimpico, con i doriani che hanno approfittato di uno svarione difensivo per portarsi in vantaggio e che poi hanno tenuto botta contro i giallorossi difendendosi con ordine.

Ci ha pensato poi un grande Edin Dzeko a ribaltare la partita con una straordinaria partita che l’ha portato a quota 104 reti nella speciale classifica dei bomber storici giallorossi. Il bosniaco è stato senza dubbio il migliore in campo, ma non è stato il solo a far bene. Voti alti infatti nelle pagelle anche per Jordan Veretout, che sembra già aver ritrovato un buon ritmo.

Il francese ha corso tanto e aveva realizzato anche una rete bellissima, una conclusione sotto l’incrocio dei pali dalla distanza che non aveva lasciato scampo ad Audero. L’arbitro però ha annullato la rete con l’aiuto del gol per un tocco di gomito di Carles Perez. Nessuna delusione però per il giocatore, che su Twitter ha espresso la sua gioia per il successo.

Roma, la gioia di Veretout

“Dopo tanto tempo non era facile, ma insieme, uniti, ce l’abbiamo fatta e ora guardiamo avanti con più fiducia” ha scritto il mediano francese sui social. Sarà difficile per Fonseca tenerlo fuori dalla sfida che la Roma giocherà domenica con il Milan, tanto più che il suo compagno di reparto – Diawara – è sembrato invece essere lontano dalla migliore condizione.







