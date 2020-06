ROMA-SAMPDORIA DICHIARAZIONI DZEKO – L’attaccante giallorosso Edin Dzeko con la sua doppietta realizzata questa sera regala tre punti importanti alla Roma di Paulo Fonseca, dopo che i giallorossi erano in svantaggio contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

LEGGI ANCHE Voti Roma-Sampdoria 2-1, Dzeko determinante

Dichiarazioni Dzeko

Il bosniaco ha parlato ai microfoni di Roma TV

Due gol ancora piu importanti

Si sicuramente, sono molto contento per i 3 punti ma anche per i due gol perché la doppietta mancava quest’anno.

Sulla partita, dopo il lockdown

Abbiamo fatto abbastanza bene, nel primo tempo anche avevamo creato occasioni ma non siamo riusciti. Abbiamo preso un gol su un nostro errore, ma dopo tre mesi può capitare. Non bisogna abbassare la testa a bisogna provare sempre di più.

Secondo tempo diverso in tutti gli aspetti

Si fino alla fine abbiamo provato, si giocano sempre 90 minuti. Non è facile iniziare con il gol di svantaggio, potevamo anche noi andare in vantaggio, ma non ci siamo riusciti. Vittoria sofferta che ci sta.

Gol che somigliano alla Batistuta, forse alla Dzeko

Alla Dzeko sempre si

