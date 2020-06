Totti perde l’orologio, chiede aiuto ai tifosi e fa una promessa

Francesco Totti non è mai banale e anche stavolta ha stupito tutti con un appello sui social: ha perso un orologio dal grande valore affettivo e pur di riaverlo è disposto a prenderlo di persona da chi dovesse ritrovarlo.

Francesco Totti ha perso un orologio a cui era particolarmente legato ed è ricorso ai social nel tentativo disperato di ritrovarlo. Un appello unico nel suo genere, quello dell’ex capitano e dirigente della Roma, fatto tramite Instagram. E subito condiviso anche dalla moglie Ilary Blasi.

Questo il testo pubblicato da Francesco Totti sul suo profilo Instagram: “Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò io di persona a prenderlo”.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, comunicato ufficiale su Vertonghen

Non sono stati resi noti altri particolari, né naturalmente se il numero di cellulare in questione sia dello stesso Totti o meno.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!