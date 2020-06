Il prossimo calciomercato Roma vedrà diversi giocatori lasciare la capitale. L’obiettivo del club giallorosso è infatti quello di sfoltire il proprio organico. Ci saranno delle cessioni importanti per motivi di bilancio.

Ma c’è anche chi potrebbe lasciare la Roma solo per il momento, magari con la speranza di tornare a Trigoria più forte e preparato di prima. E’ quello che potrebbe essere il futuro di Mert Cetin. Il difensore turco ha giocato poco quest’anno e invece avrebbe tanto bisogno di essere impiegato con continuità per proseguire nel suo percorso di crescita. Fonseca non lo ha nemmeno convocato nel match contro la Sampdoria.

Come riporta Il Corriere dello Sport, sembra ormai cosa fatta l’accordo con il Verona (club nel quale i giallorossi hanno seguito con attenzione il laterale destro Faraoni) e che prevede per il club scaligero il prestito con diritto di riscatto del calciatore. La Roma aveva preso la scorsa estate Cetin per 3 milioni di euro dal Genclerbirligi, un investimento a lungo termine. E sarebbe pronta a garantirsi comunque un controriscatto, la possibilità di riprendersi il centrale in un futuro non troppo lontano. Del resto sotto la guida di Juric potrebbe crescere molto, quella del Verona è una delle migliori difese del torneo.



Calciomercato Roma, rinforzi d’esperienza per Fonseca

Nel frattempo la Roma però continua a pianificare anche le altre mosse di calciomercato. Pedro è ormai virtualmente un giocatore giallorosso, l’accordo sembra essere fatto. Lo spagnolo firmerà un biennale con opzione che può arrivare con i bonus fino a 3,5 milioni di euro. Si continuerà a lavorare su Smalling, come prima opzione per la difesa, ma i giallorossi tengono aperta anche la pista Vertonghen, che a breve sarà svincolato dal Tottenham. Si è parlato anche di un interessamento per Milik, offrendo in cambio Under, qualora Dzeko dovesse partire per altri lidi. Ma questo nessun tifoso giallorosso vuole prenderlo in considerazione.



