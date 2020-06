Calciomercato Roma, Nagelsmann fa il punto su Schick

Calciomercato Roma, il futuro di Patrik Schick sembra essere sicuramente lontano dalla capitale. Quest’anno i giallorossi hanno prestato l’attaccante al Lipsia e in Germania il calciatore sembra essere rinato.

Grandi prestazioni e già in doppia cifra nella classifica cannonieri. Il Lipsia aveva la possibilità di riscattare il giocatore entro il 15 giugno versando nelle casse giallorosse 28 milioni di euro (29 in caso di Champions) ma non lo ha fatto. Sperando chiaramente in un abbassamento delle pretese da parte della Roma.

Calciomercato Roma, il Lipsia vuole ancora Schick

Che il Lipsia sia ancora interessato fortemente a Schick lo si evince da alcune parole pronunciate dall’allenatore dei tedeschi Nagelsmann a goal.com. Una intervista nella quale il giovane tecnico ha fatto il punto su alcune trattative di mercato della sua società. Parlando dell’attaccante ceco di proprietà della Roma, ha detto: “I club sono in trattativa e non c’è ancora nulla di nuovo da segnalare. Preferirei che fosse diverso, ma non lo è. Naturalmente vorremmo tenerlo”.

Parole insomma abbastanza chiare, ma adesso il Lipsia dovrà passare dalle parole ai fatti, consapevole che la Roma non è intenzionata a svendere il suo calciatore. Chi vorrà Schick dovrà pagare almeno una somma di 25 milioni di euro.





