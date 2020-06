Un rumor di calciomercato Roma di quelli che fanno sognare i tifosi. E che arriva direttamente dal giornalista uruguaiano Gonzalo Ronchi. “Edinson Cavani recibió una muy fuerte propuesta oficial de @OfficialASRoma. El delantero analiza la oferta, que hasta el momento, es la mas fuerte en lo económico de las que recibió en Europa”.

E’ questo quello che ha scritto su Twitter il giornalista. Traducendo, l’attaccante Edinson Cavani avrebbe ricevuto una offerta importante da parte della Roma. La più importante che il bomber ex Napoli e Palermo, oggi al Psg, avrebbe ricevuto in Europa.

🚨Edinson Cavani recibió una muy fuerte propuesta oficial de @OfficialASRoma El delantero analiza la oferta, que hasta el momento, es la mas fuerte en lo económico de las que recibió en Europa pic.twitter.com/LN42orDjdp — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 26, 2020

Anche se non è più giovanissimo, è logico che il nome di Cavani è di quelli che entusiasmano il pubblico. In giro per l’Europa ci sono pochi centravanti che hanno realizzato il suo numero di reti. Un vero e proprio predatore d’area di rigore, con un fiuto del gol straordinario. La sua parentesi in Francia sta per chiudersi.

Calciomercato Roma, Cavani svincolato di lusso

Cavani fa gola a tanti club europei non solo per il suo valore tecnico, che non si discute, ma anche perché a breve sarà libero da impegni contrattuali visto che scadrà il contratto con il Psg. Ci sarà senz’altro un’asta per ingaggiarlo. E non è da escludere che possa esserci anche la Roma sulle sue tracce, come riportano i rumors sudamericani.





LEGGI ANCHE –>Petrachi, la Roma avvia la procedura di licenziamento

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!