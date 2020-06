CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DZEKO TRA PERMANENZA E CESSIONE – Non più tardi di due settimane fa, l’attaccante bosniaco aveva giurato amore eterno alla Roma e a Roma. “Mi piace tutto. Qui il tempo è sempre bello, il cibo è delizioso. Questa è una città storica, quando le persone vengono qui ci sono tante cose da vedere. Sono felice di far parte di questo club e di una città bella come Roma“, aveva detto il centravanti durante una diretta Instagram della compagnia aerea Qatar Airways, sponsor del club.

Futuro Dzeko-Roma, le ultime

Il futuro di Edin Dzeko però potrebbe essere ancora tutto da scrivere. Se da una parte l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, parla di un possibile addio per far risparmiare nelle casse giallorosse ben 7,5 milioni di euro di ingaggio, dall’altra la ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi in edicola, invece, riporta come l’alternativa possa essere di un prolungamento del contratto con l’ingaggio spalmato su più anni. Lo scorso agosto l’ex giocatore di City e Wolfsburg aveva ufficializzato il rinnovo con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2022, dopo essere stato corteggiato per molto tempo dall’Inter di Antonio Conte. La soluzione potrebbe essere di arrivare ad allungare la scadenza fino al 2023, con un ingaggio più basso.

Dzeko classifica marcatori AS Roma

Il bosniaco è al quarto posto della classifica dei marcatori della storia del club capitolino, a 4 reti (108) dal podio, ricoperto dallo storico ‘fornaretto’ Amedeo Amadei, e a 34 (138) dal secondo posto di Roberto Pruzzo. Troppo distante Francesco Totti (307).

