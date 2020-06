CALCIOMERCATO ROMA MILIK NAPOLI UNDER – Un ritorno di fiamma importante quello tra la società giallorossa e Arkadiusz Milik. Era l’estate 2016, quando l’allora direttore sportivo del club capitolino Walter Sabatini voleva regalare una giovane punta a Luciano Spalletti. Alla fine però il centravanti polacco finì al Napoli per 32 milioni di euro + 1 di bonus che andarono all’Ajax.

Calciomercato Roma, Milik si può

Adesso potrebbe riaprirsi la trattativa, questa volta con il club partenopeo e con un presidente, Aurelio De Laurentiis, difficile e ostico con cui trattare. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, però, c’è una situazione che potrebbe giovare ad entrambe. In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, che però difficilmente lascerà la capitale nonostante l’esoso ingaggio, ai giallorossi manca un centravanti simile al bosniaco, che magari possa anche farlo rifiatare nelle settimane in cui la Roma giocherà tre competizioni (con i dovuti se, perché ad oggi la squadra di Fonseca ancora non è certa di andare in Europa nella prossima stagione, a 11 giornate dal termine di questa stagione).

Scambio Roma-Napoli, i dettagli

Le carte in tavola potrebbero cambiare, e la situazione che potrebbe giovare ad entrambi i club sarebbe quella di uno scambio proprio tra Arek Milik e Cengiz Under. Il turco classe ’97 potrebbe prendere l’eredità che lascerà a fine stagione Jose Maria Callejon. Con il possibile arrivo dell’esterno giallorosso, Gattuso completerebbe la coppia di esterni offensivi di destra insieme a Matteo Politano. L’operazione resta comunque difficile, anche perchè sul polacco c’è anche la Juventus. La Vecchia Signora lascerà andare via, infatti, Gonzalo Higuain.

