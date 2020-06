Il calciomercato Roma potrebbe prevedere delle cessioni eccellenti per motivi di bilancio, con Paulo Fonseca che rischia di perdere delle pedine preziose per la squadra del futuro.

Tra queste ci sono Under e Kluivert, mentre a Trigoria vorrebbero tenersi stretti Edin Dzeko. Del resto il centravanti ha spesso risolto da solo i problemi della Roma, ha segnato finora ben 104 reti ed è un giocatore fondamentale in campo e nello spogliatoio. Eppure sembrerebbero essere arrivate delle sirene di mercato anche per lui.

Calciomercato Roma, Dzeko ha un ingaggio pesante

Come riporta anche “Il Tempo” Edin Dzeko ha un ingaggio di 7,5 milioni di euro per i prossimi due anni che pesa molto sulle casse del club in questo momento storico. La Roma non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero nove, consapevole dell’importanza che ha in campo e fuori, ma sul giocatore si sono registrati alcuni movimenti di mercato. Con l’Inter che sarebbe pronta ad accogliere il bosniaco nel caso in cui dovesse cedere Lautaro Martinez al Barcellona.

La Roma non si farebbe trovare impreparata e – si legge – potrebbe cercare di arrivare a Milik, centravanti polacco che andrà in scadenza di contratto nel 2021. In cambio sarebbe pronta ad offrire Under in uno scambio con il Napoli. C’è tuttavia da sottolineare anche come sul bomber partenopeo ci sia la Juventus, che sta cercando il successore di Higuain. E i bianconeri sono pronti ad offrire al giocatore un ingaggio di 5 milioni di euro.





