VERSO MILAN-ROMA KJAER RECUPERATO – Ottime notizie per la formazione guidata da Stefano Pioli. La sfida di domenica pomeriggio in programa alle ore 17:15 a San Siro tra i rossoneri e i giallorossi di Paulo Fonseca, potrebbe portare una novità positiva per la difesa del Milan.

Milan-Roma, Kjaer ci sarà

Simon Kjaer, ex del match, sta recuperando meglio del previsto a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato durante la sfida di Lecce e dovrebbe essere a disposizione contro la compagine giallorossa, secondo quanto riportato da Sky Sport. E’ una corsa contro il tempo, ma il danese, salvo sorprese, farà coppia con l’altro ex Alessio Romagnoli, nella difesa a 4.

Probabili formazioni Milan-Roma

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

