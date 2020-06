Milan-Roma, rivoluzione nella formazione giallorossa?

Milan-Roma è il prossimo appuntamento che attende i giallorossi di Paulo Fonseca nel campionato di serie A. Il match in questione si giocherà domenica pomeriggio alle ore 17.15 e c’è tanta attesa per questo confronto. Nel quale Paulo Fonseca potrebbe rivoluzionare la formazione.

In queste prime fasi di calcio giocato dopo il lungo stop a causa della pandemia si è visto come sia di fondamentale importanza la condizione atletica e anche la possibilità degli allenatori di fare dei cambi (che ora sono cinque) a match in corso. Chi entra a mezzora dalla fine, con la sua qualità e la lucidità, può in questo momento fare davvero la differenza.

La Roma ha una rosa lunga e dunque Fonseca ha tante opzioni per la sua formazione. Manderà in campo contro i rossoneri, che sono reduci da una bella vittoria a Lecce, sicuramente gli uomini che gli daranno maggiori garanzie sul piano fisico. Anche perché, non bisogna dimenticarlo, che si giocherà ogni tre giorni e dunque davvero ci sarà bisogno di tutti.



Roma, contro il Milan cambiano tante pedine

Non è da escludere che nel match di San Siro Fonseca dunque cambi tanti elementi nella formazione iniziale della Roma. A destra Zappacosta potrebbe iniziare al posto di Peres, in difesa Mancini dovrebbe riprendersi il suo posto al fianco di Smalling. Novità anche a centrocampo con Cristante titolare insieme a Veretout e Diawara in panchina. Dzeko non si tocca, dietro di lui la linea dei trequartisti potrebbe cambiare interamente. Under a destra, Pellegrini e dunque Kluivert a sinistra per dare velocità e imprevedibilità in quel reparto.

