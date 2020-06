Calciomercato Roma, accordo con il Lipsia per Schick

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato dalla “Bild”, il club giallorosso avrebbe trovato l’accordo con il Lipsia per fare restare Schick in Germania fino ad agosto, permettendogli di giocare la Champions League.

Patrik Schick potrà giocare la Final Eight di Champions League con la maglia del Lipsia. Secondo quanto riportato dalla Bild, la Roma e il Lipsia avrebbero trovato l’accordo per fare restare l’attaccante ceco in Germania fino alla fine della stagione, ovvero fino alla fine di agosto. Permettendo così a Schick di continuare ad allenarsi con il Lipsia e poi giocare le partite di Champions League.

Un accordo che potrebbe riavvicinare i due club in merito alla cessione definitiva del calciatore. La Roma vorrebbe 29 milioni di euro, ma probabilmente si accontenterebbe anche di 25. Il Lipsia è intenzionato a trattenerlo, ma non vorrebbe spendere quella cifra. Pare sia già stata formulata un’offerta da 23 milioni di euro.

Calciomercato Roma, quale futuro per Schick?

La Roma però ne vuole almeno 25 ed è sicura del fatto che in caso saltasse la trattativa col Lipsia troverebbe altre squadre disposte a spendere questa cifra per ingaggiarlo. In particolare ci sono delle squadre di Premier League interessate all’acquisto del calciatore e questa è un’arma in favore della Roma nella trattativa che comunque si preannuncia ancora lunga e con dei tira e molla.

Il Lipsia nel frattempo oggi otterrà la qualificazione definitiva alla prossima Champions League. Teoricamente può essere ancora raggiunta dal Bayer Leverkusen, ma ha uno scarto nella differenza reti che rende impossibile la rimonta.

