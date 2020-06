Calciomercato Roma, sondaggio per Cavani: il punto

Calciomercato Roma, sondaggio per Cavani: le ultime novità sul contatto con l’attaccante in scadenza con il Psg.

Cavani alla Roma, quanto c’è di vero? Ieri sera dall’Uruguay è circolata un’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe stata un’offerta per l’attaccante in scadenza di contratto con il Psg. In particolare secondo il giornalista uruguaiano Gonzalo Ronchi l’attaccante avrebbe ricevuto un’offerta allettante da parte della Roma, la migliore attualmente in Europa.

Ebbene secondo quanto riportato da Calciomercato.it c’è stato un contatto tra la Roma e il calciatore che in Serie A ha già vestito le maglie di Palermo e Napoli. Il contatto è avvenuto tramite alcuni intermediari, mai direttamente con il club, né tantomeno è stata mai presentata un’offerta ufficiale.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, quale futuro per Schick?

Il calciatore oltre alla Roma ha tante opzioni in Europa (Atletico Madrid, Inter, Juventus e qualche contatto in Inghilterra) e anche in Sudamerica, Messico, paesi arabi e Giappone in particolare). Al momento però non ha nessuna fretta di prendere una decisione che potrebbe essere affrettata.

Cavani vuole ponderare con calma tutte le offerte pervenute e decidere con calma, magari aspettando anche i risultati sportivi di questo finale di stagione in Europa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!