Calciomercato Roma, Dzeko a vita: le cifre dell’offerta

Calciomercato Roma, c’è la volontà di trattenere Dzeko e la società sta preparando un piano per provare a rinnovare nuovamente il contratto dell’attaccante.

La doppietta con cui ha ribaltato la Sampdoria ha confermato l’importanza di Edin Dzeko per Fonseca e per la Roma. E così nonostante i conti in rosso l’idea di privarsene è qualcosa a cui l’allenatore portoghese non vuole nemmeno pensare. La società si è messa in moto per trovare la giusta soluzione e fare sì che possa continuare in giallorosso ancora a lungo.

Secondo il “Corriere dello Sport“, la Roma avrebbe deciso di fare una proposta all’entourage del calciatore. L’idea è quella del prolungamento di due stagioni dell’attuale contratto per una cifra di circa 4,5 milioni netti. Tradotto in soldoni, Dzeko, che oggi guadagna 7,5, guadagnerebbe complessivamente 18 milioni fino al 2024, quando avrà compiuto 38 anni, invece dei 15 che percepirebbe fino al 2022.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, smentite al momento voci su Cavani

La Roma vuole tenere Dzeko, e vengono smentite le voci circolate ieri su Cavani. I due attaccanti difficilmente potrebbero coesistere non tanto da un punto di vista tattico quanto da un punto di vista economico per la Roma, considerati i conti attualmente in rosso.

Se poi l’Inter dovesse tornare a farsi avanti per Dzeko e se l’entourage dovesse dare dei segnali negativi in merito al rinnovo del contratto, le carte in tavola potrebbero cambiare. Con la solita speranza di mezzo: quella di centrare la qualificazione alla prossima Champions League che risolverebbe tanti problemi. Una speranza che passa anche dai gol di Dzeko.

