Calciomercato Roma, il Napoli punta forte su Under

Il calciomercato Roma vedrà la partenza di alcuni elementi nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo del club giallorosso è infatti quello di sfoltire l’organico e nello stesso abbassare il monte ingaggi.

Uno dei giocatori che sembra destinato alla partenza è Cengiz Under. L’esterno offensivo turco negli ultimi due anni ha avuto un rendimento abbastanza altalenante. E con Fonseca ha perso di fatto il ruolo di titolare, complici gli infortuni avuti e anche l’esplosione di Zaniolo nel suo ruolo. Non solo, perché nello scorso mese di gennaio la Roma ha anche acquistato un altro esterno offensivo destro, ovvero Carles Perez.

Per Under dunque gli spazi si sono ridotti e anche per questo motivo la Roma potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo in estate. Anche perché la cessione del turco garantirebbe una plusvalenza senz’altro sostanziosa.

Calciomercato Roma, Napoli su Under

Come riporta Il Corriere dello Sport c’è una squadra di serie A che è fortemente interessata a Cengiz Under ed è il Napoli. I partenopei infatti dovranno per forza di cose trovare un nuovo attaccante esterno a destra, visto che il contratto di Callejon sta per arrivare a conclusione e non sarà rinnovato. Una casella da riempire al più presto nella rosa di mister Gattuso, che sarebbe lieto di accogliere in squadra il talentuoso calciatore turco, valutato attorno ai 30 milioni di euro. Ad ogni modo il Napoli starebbe anche seguendo altre piste, tra cui quella che porta a Boga del Sassuolo.

