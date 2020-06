Milan-Roma è la partita di cartello di domani, domenica 28 giugno. Un match nel quale i giallorossi di Fonseca saranno chiamati ad una grande prova. Vincere a San Siro non è mai facile e del resto il Milan è ripartito molto bene dopo la sosta, rifilando quattro gol al Lecce.

La squadra di Pioli ha anche giocato una partita in Coppa Italia e dunque probabilmente ha una condizione atletica leggermente migliore rispetto a quella di Paulo Fonseca. Il portoghese però ha dalla sua parte un organico molto ampio, con tante soluzioni in ogni zona del calcio. Insomma si preannuncia una sfida apertissima e senz’altro bella da vedere.

Nel frattempo Pioli ha parlato in conferenza stampa, annunciando di fatto quello che sarà il grande assente di questo match valido per la 28esima giornata di serie A.

Milan-Roma senza Ibrahimovic

Rispondendo alle domande, come riporta Sportmediaset, il tecnico del Milan Pioli ha annunciato che la sua squadra dovrà fare a meno del suo giocatore più rappresentativo. “Zlatan ha lavorato tanto e bene. Ieri si è allenato con i compagni, ma non è ancora pronto per giocare. Non sarà della partita domani. Sarà con noi, ma non verrà in panchina” ha annunciato.

Il Milan è lontano dalle posizioni che contano, ma Pioli non ha dubbi: “Vogliamo migliorare la nostra classifica. Sappiamo quali saranno le difficoltà di questa partita ma abbiamo un’occasione per mettere sul campo le nostre qualità”.

