Milan-Roma, non solo Serie A: duello sul calciomercato

Milan-Roma sarà la prima partita di questa domenica di Serie A. Le due società dopo i tanti intrecci di calciomercato, sono ora su un obiettivo comune per l’attacco.

Nei mesi scorsi Milan e Roma sono state al centro dei riflettori per numerose voci di calciomercato su dei possibili scambi che poi però non si sono concretizzati. Ora, mentre sul campo si sfideranno nell’anticipo della domenica alle 17:15, c’è anche una possibile sfida in sede di calciomercato.

La prossima sessione di calciomercato porterà all’ennesima rivoluzione in casa Roma, soprattutto se non ci sarà il passaggio di società da Pallotta a Friedkin e se non verrà raggiunta la quarta posizione in classifica. L’ultima che mette in palio i soldi della qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Roma, interesse condiviso per Gaich

Se è ormai quasi sicuro l’addio a fine prestito di Kalinic, a Roma ci sono anche delle voci sul futuro di Edin Dzeko. Tra proposte di ulteriore rinnovo con ingaggio spalmato a necessità di venderlo per lo stipendio molto alto.

La Roma è comunque attenta al mercato degli attaccanti e le voci di un interessamento su Adolfo Gaich sono note da tempo. Proprio il Milan però potrebbe soffiarlo ai giallorossi, al momento fermi sull’obiettivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il Milan sta accelerando per portare in rossonero Gaich il ventunenne del San Lorenzo, che ha una clausola rescissoria attorno ai tredici milioni di euro, e il contratto in scadenza tra un anno esatto.

