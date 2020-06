Calciomercato Roma, Juventus, Dortmund e Napoli insistono per Under

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO UNDER – Ben quattro sono i club che in queste ultime settimane sono fortemente attivi su un giocatore della Roma in particolare. La società giallorossa ha infatti deciso di mettere Cengiz Under sul mercato, per generare una grande plusvalenza (era arriva nella capitale nell’estate del 2018, portato dall’allora ds Monchi per 13,4 milioni di euro + 1,5 ulteriori di bonus, ndr).

Calciomercato Roma, cessione Under

Come riportato da ‘calciomercato.it’, Juventus, Borussia Dortmund (gialloneri sul turco dal febbraio 2019) e Milan sono sull’esterno offensivo classe ’97, ma nelle scorse settimane, chi sta insistendo prepotentemente è il Napoli. Gattuso infatti vorrebbe completare la coppia di esterni destri con piede invertito, e vorrebbe Under–Politano su quella fascia, dopo l’addio di Callejon a fine stagione.

Under Napoli, le ultime

Il prezzo di 30 milioni di euro fissato dal club può essere abbassato con l’inserimento di una contropartita. E in tal senso, la società di De Laurentiis sta studiando una nuova offerta dopo i contatti di qualche giorno fa. Potrebbe esserci un’accelerata nelle prossime ore.

