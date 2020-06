La permanenza di Smalling resta una priorità del calciomercato Roma ma le carte in tavola sono cambiate dopo la sospensione di Petrachi

Nonostante non sia stato molto brillante nella partita di mercoledì sera contro la Sampdoria, Chris Smalling ha dimostrato in tutta l’annata di essere una pedina fondamentale, che la Roma non ha intenzione di perdere in vista della prossima stagione. Già da mesi il club giallorosso sta lavorando con il Manchester United per tentare di trovare un’intesa, affidandosi di recente all’intermediario Jozo Palac. Una situazione in divenire che avrà bisogno di ulteriori aggiornamenti dopo la sospensione di Gianluca Petrachi.

Calciomercato Roma, ecco l’accordo per Smalling

Secondo il giornalista di ‘laroma24.it’ e di ‘Teleradiostereo’, Paolo Rocchetti, l’ex ds del Torino aveva infatti raggiunto un accordo con i ‘Red Devils’ sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, pagabili in tre anni. Ora spetterà a Palac e Franco Baldini tentare di chiudere con il club inglese.

