CALCIOMERCATO ROMA OLSEN CAGLIARI LE ULTIME – Mancano solamente poco più di 48 ore alla deadline del 30 giugno, data in cui molti contratti e molti prestiti saranno conclusi. Tra chi è riuscito ad arrivare ad un accordo per il rinnovo fino a fine stagione, quindi 30 agosto, e chi no, la Roma dovrà sistemare alcuni dettagli con questi calciatori.

Olsen tra Roma e Cagliari, le ultime

Uno di questi casi lo è diventato nelle ultime ore Robin Olsen. L’estremo difensore di proprietà della Roma si era trasferito in Sardegna nella scorsa estate con un prestito secco. Come riportato dal sito pagineromaniste.com, però, vi era un accordo tra il Cagliari e la società giallorossa di un esborso economico pari a 900mila euro alla diciottesima presenza dello svedese con la maglia del club sardo. Questa però non è ancora avvenuta, perché l’ex Copenhagen è fermo a quota 17.

Olsen, proposta del Cagliari rifiutata

Il presidente Giulini avrebbe provato a mediare direttamente con la Roma, proponendo di azzerare questa cifra di 900mila euro, per poterlo tenere poi fino a fine stagione (ricordando che i sardi pagano solamente il 30% dello stipendio del portiere). La società capitolina però ha risposto con un secco no, per una prospettiva che al momento vede il ritorno a Roma dell’estremo difensore tra qualche giorno.

