Milan-Roma si è conclusa sul risultato di 2-0 a favore dei rossoneri. Nella ripresa i padroni di casa hanno accelerato e hanno messo sotto sul piano del gioco una Roma in grande difficoltà sul piano fisico. Nemmeno i cambi di Fonseca sono riusciti a cambiare l’inerzia del match.

I giallorossi hanno giocato abbastanza bene nel primo tempo, ma nel secondo invece c’è stata una netta involuzione. E questo è un ko pesante per la Roma, che rischia di vedere sfumare il quarto posto. L’Atalanta infatti potrebbe ancora allungare e mettere una seria ipoteca sulla conquista di un piazzamento in Champions League.

Sui social non stanno mancando nel post-partite le critiche al tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Reo di aver sbagliato delle scelte di formazione per questo match.

LEGGI ANCHE — Voti Milan-Roma, Dzeko spreca e Veretout non basta

Roma, Fonseca nel mirino dei tifosi

Fabio ad esempio su Twitter scrive: “far giocare a Zappacosta 90′ dopo che era fermo da una vita forse non è stata una grande idea di Fonseca”.

far giocare a Zappacosta 90' dopo che era fermo da una vita forse non è stata una grande idea di Fonseca — fabio (@fabio200908) June 28, 2020

Anche Lorenzo ha postato un tweet riguardante il tecnico giallorosso: “Roma tornata completamente sfasata dalla sosta, nonostante la solerzia con la quale la società si è spesa a favore della ripresa. Ma il più inquietante di tutti è il suo allenatore, Paulo Fonseca completamente in bambola nelle scelte sia mercoledì che oggi”.

Roma tornata completamente sfasata dalla sosta, nonostante la solerzia con la quale la società si è spesa a favore della ripresa. Ma il più inquietante di tutti è il suo allenatore, Paulo Fonseca completamente in bambola nelle scelte sia mercoledì che oggi. #MilanRoma — Lorenzo (@LorenzoGar) June 28, 2020

Matteo scrive invece: “Che botta ragazzi. Che brutta botta, per tanti motivi. Fonseca e i suoi, una brutta immagine”. Concetto espresso anche da Guglielmo che ha twittato invece: “#MilanRoma L’ha persa #Fonseca. Under in panca 90′, Bruno Peres e Kolarov idem e ha tenuto in campo 90′ i resti di Zappacosta e Spinazzola. Dentro giocatori inutili come Perotti e Kalinic, per non parlare di Diawara che definire fuori forma è eufemistico. Perdere co sto Milan no”

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!