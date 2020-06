La Roma perde i pezzi in vista della prossima partita, che i giallorossi giocheranno contro l’Udinese. Dopo Pellegrini, che ha rimediato un giallo nel primo tempo, nella ripresa anche Jordan Veretout è stato ammonito dall’arbitro.

Cartellini pesanti perché entrambi i centrocampisti erano in diffida. Questo vuol dire che saranno sicuramente fermati per un turno dal giudice sportivo. Fonseca dunque dovrà valutare chi mandare in campo nel prossimo turno in mezzo al campo.

Visto come ha giocato contro il Milan, a pesare di più sarà senz’altro l’assenza di Veretout. Il francese infatti è stato uno dei pochi a salvarsi nei voti, giocando un match a tutto campo nonostante il caldo afoso.

