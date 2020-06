Milan-Roma, i convocati di Fonseca: tre esclusi per scelta tecnica

Mancano ormai poche ore a Milan-Roma, match valido per la 28esima giornata di serie A che si giocherà questo pomeriggio alle ore 17.15 a San Siro. Una sfida che i giallorossi vogliono portare a casa con l’obiettivo di continuare a lottare per il quarto posto.

Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa della vigilia ha dichiarato di credere ancora nella possibilità di agguantare un piazzamento nella prossima Champions League, nonostante l’Atalanta continui a viaggiare come un treno. Per la sfida di oggi non potrà contare su Pau Lopez e Zaniolo. Il portiere spagnolo, come ha spiegato lo stesso tecnico, potrebbe rientrare per la prossima partita. Zaniolo invece continuerà ad allenarsi e potrebbe essere aggregato in gruppo nel giro di una-due settimane.

Nella lista della Roma ci sono 24 elementi, tra cui il giovane portiere Cardinali. Non fanno invece parte della lista dei convocati Santon, Cetin e Juan Jesus. I tre difensori non fanno dunque parte dell’elenco per scelta tecnica. C’è invece regolarmente Mancini, che smaltito il problema al gomito dovrebbe essere titolare quest’oggi al fianco di Smalling.

Roma, la lista dei convocati

Ecco dunque tutti i 24 convocati di Paulo Fonseca per la sfida di questo pomeriggio a San Siro contro il Milan: Cardinali, Fuzato, Mirante, Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez, Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

