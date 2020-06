Milan-Roma, le probabili formazioni: Fonseca cambia

Milan-Roma è uno dei match più importanti di oggi domenica 28 giugno in serie A. La partita si giocherà alle ore 17.15 e il caldo potrebbe essere protagonista della sfida. Ecco le probabili formazioni.

Quella tra i rossoneri e i giallorossi è una partita molto aperta. Entrambe le squadre hanno vinto il loro primo incontro dopo il lockdown. Il Milan ha travolto il Lecce a domicilio mentre la Roma in rimonta ha superato la Sampdoria in rimonta grazie alle prodezze di Edin Dzeko.

La squadra di Pioli è indietro in classifica, ma potrebbe ancora sperare di agganciare il treno per l’Europa League in caso di successo sulla Roma. Che a sua volta sa benissimo che per sperare ancora nel quarto posto deve sbancare San Siro a tutti i costi.

Nel Milan non ci sarà sicuramente Ibrahimovic, lo ha annunciato Pioli in conferenza stampa. Dunque Rebic sarà la punta, con l’unico dubbio che riguarda la difesa. Kjaer ha recuperato, ma se non ce la farà allora spazio al giovane Gabbia.

Nella Roma invece sono tanti i nodi da sciogliere. Fonseca, vista anche l’ampiezza della rosa, potrebbe cambiare molto rispetto all’undici che ha battuto la Sampdoria. A destra dovrebbe giocare Zappacosta, ci sarà il rientro di Mancini in difesa. In mediana chiede spazio Cristante e dovrebbero giocare dall’inizio pure Under e Pellegrini.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

