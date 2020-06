Milan-Roma, Spinazzola: “Nella ripresa ci siamo abbassati troppo”

Leonardo Spinazzola è stato uno dei protagonisti di Milan-Roma, match che i giallorossi hanno perso 2-0. Un ko pesante che complica la rincorsa della Roma al quarto posto, attualmente nelle mani dell’Atalanta.

Il laterale sinistro ha giocato un buon primo tempo, poi è calato nella ripresa così come tutti i suoi compagni di squadra. A Roma Tv ha parlato proprio del match perso a San Siro. “Nel primo tempo abbiamo gestito bene la gara – ha detto il terzino – poi nella ripresa ci siamo abbassati troppo, loro hanno pressato più alto. Abbiamo commesso degli errori e loro con la qualità ci hanno fatto male”.

Spinazzola non crede che il ko sia dovuto alla condizione fisica. “Noi abbiamo cambiato tanti giocatori, loro erano gli stessi dell’ultima partita. Credo che loro abbiano trovato più spazi e siano stati bravi a segnare” ha detto il cursore. A fare la differenza è stata la prestazione della Roma nella ripresa. “Volevamo continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo, prendendoci le fasce, ma poi abbiamo faticato – conclude Zappacosta e non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Ci siamo allungati troppo, gli spazi erano lunghi e loro hanno ottime qualità in fase di fraseggio”

