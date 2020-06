SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA – La quinta partita in programma del 28esimo turno del massimo campionato italiano di calcio vede il Milan di Stefano Pioli ricevere la Roma di Paulo Fonseca. Un crocevia importante per entrambe le squadre, con i giallorossi che da una parte potrebbero portarsi a -3 (potenzialmente sempre -4 per scontri diretti a sfavore, ndr) dal quarto posto, occupato dall’Atalanta, mentre i rossoneri con una vittoria andrebbero proprio a 42 punti, agganciando il Napoli al sesto posto.

LE SCELTE – Il tecnico rossonero, che non potrà fare affidamento ancora su Ibrahimovic, Duarte e Musacchio, conferma l’undici che ha battuto il Lecce. L’allenatore portoghese, invece, cambia un po’ rispetto all’ultima giornata.

Formazioni ufficiali Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

All.: Pioli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

