Calciomercato Roma, accordo trovato col Manchester United per Smalling

Calciomercato Roma, trovato l’accordo per la permanenza di Smalling in giallorosso fino alla fine di agosto: potrà giocare ancora in Europa League.

Smalling potrà restare con la Roma, almeno fino alla fine di agosto. Giocando così l’Europa League, che dopo la sconfitta di ieri e il quarto posto in Serie A che si allontana, sembra l’ultimo miraggio per vincere un trofeo in questa stagione e allo stesso tempo qualificarsi per la prossima Champions League.

L’accordo con il Manchester United è stato trovato, ma solo per quanto riguarda il prolungamento del prestito fino alla fine di agosto. Il club inglese ha dato l’ok ai giallorossi che potrebbero ritrovarsi di fronte in Europa League proprio i red devils, a patto di superare l’ostacolo degli ottavi di finale chiamato Siviglia. Contro la squadra dell’ex direttore sportivo Monchi, la Roma giocherà il 5 o il 6 agosto in gara secca in campo neutro in Germania.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, Smalling resta fino ad agosto

Nessuna novità invece per quanto riguarda la trattativa per la conferma di Smalling anche alla fine di questa stagione. Arrivato in prestito per 3 milioni di euro, l’inglese ha fatto bene in maglia giallorossa: il club vorrebbe confermarlo e il calciatore sarebbe felice di restare. C’è però da trovare un accordo economico non facile tra i due club.

Come scritto ieri, secondo il giornalista di ‘laroma24.it’ e ‘Teleradiostereo’ Paolo Rocchetti, il direttore sportivo Petrachi, attualmente sospeso dal club, aveva raggiunto un accordo con il Manchester United sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, pagabili in tre anni. Ora spetterà all’intermediario Jozo Palac e al consulente di Pallotta Franco Baldini tentare di chiudere l’accordo. Altrimenti la Roma potrebbe virare su Vertonghen, in scadenza di contratto col Tottenham.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!