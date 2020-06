Calciomercato Roma, si accelera per Smalling. Il club giallorosso è al lavoro per cercare di estendere il prestito fino al termine di agosto.

Calciomercato Roma, si accelera per Smalling

ROMA – Sono ore decisive per il futuro di Chris Smalling. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro tra Baldini e il Manchester United per estendere il prestito del difensore britannico. L’obiettivo è quello di ottenere il via libera per tenere il giocatore anche la prossima stagione (e non solo fino al termine di agosto) con la possibilità di riscattarlo nel 2021. In caso di fumata bianca, potrebbe ritornare in auge il nome di Vertonghen, in scadenza con il Tottenham.

LEGGI ANCHE —> VERSO ROMA-UDINESE, LE ULTIME SULLA FORMAZIONE

Esteso il prestito di Mkhitaryan

Nessun problema, invece, per Mkhitaryan. Come scritto da Il Tempo, la Roma e l’Arsenal hanno trovato l’accordo per estendere il prestito fino a fine agosto. E nelle prossime settimane si ragionerà per una conferma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!