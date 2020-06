Milik alla Roma, secondo i quotisti dei bookmaker questa trattativa di calciomercato è ritenuta di difficile reazione: ecco la quota.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio tra Roma e Napoli con protagonisti Cengiz Under e Arkadiusz Milik. L’attaccante esterno turco potrebbe essere uno dei sacrifici estivi del club giallorosso per provare a rimettere a posto i conti attualmente in rosso. A Cengiz Under è fortemente interessato il Napoli, da dove è invece in uscita l’attaccante polacco che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza. Arrivo del nazionale polacco in giallorosso che sarebbe concomitante con una cessione di Edin Dzeko, il cui contratto pesa troppo per il bilancio della Roma.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Milik alla Roma? Le quote dei bookmaker

Secondo i bookmaker però le possibilità che la trattativa di Milik alla Roma si concretizzi sono estremamente basse. Come riporta agipronews, Snai ha aggiornato le quote per il trasferimento di Milik e ha inserito anche una quota relativa alla Roma.

La presenza della quota fa pensare che ci sia una possibilità che l’affare si faccia, allo stesso tempo però va notato come l’affare sia dato a quota 20,00 e cioè altamente improbabile.

Ben più probabili invece le ipotesi Juventus e Atletico Madrid (che si sarebbe interessato negli ultimi giorni mettendo sul piatto un ricco ingaggio), offerte rispettivamente a 3,50 e 7,50.

