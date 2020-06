Roma, il quarto posto adesso è sempre più lontano

La Roma è sempre più lontana dal quarto posto. Per i giallorossi il sogno di agguantare un piazzamento in zona Champions League sta diventando sempre più complicato dopo la conclusione della ventottesima giornata di campionato.

I giallorossi infatti sono andati ko contro il Milan mentre l’Atalanta ha vinto anche ad Udine confermando di essere una delle squadre più in forma dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza Coronavirus.

La squadra allenata da Gasperini al momento può vantare 9 punti di vantaggio sulla Roma, anche se in realtà il vantaggio è ancor maggiore, considerando che l’Atalanta ha il confronto diretto a suo favore in caso di arrivo a pari punti.

LEGGI ANCHE — > I voti di Milan-Roma 2-0: Dzeko spreca, Veretout non basta

Il prossimo turno di serie A (ne mancano ancora dieci alla fine) non sarà sicuramente decisivo per definire il quarto posto, ma può dare un altro segnale. La Roma è attesa dalla partita contro l’Udinese ed è logico attendersi il riscatto da parte dei giallorossi dopo l’ultimo tonfo. Non c’è alternativa ai tre punti per sperare ancora.



I giallorossi confidano in un passo falso dell’Atalanta per accorciare le distanze, confidando nell’avversario che attende Zapata e compagni nella prossima giornata. A Bergamo infatti arriverà un Napoli in salute e con grande entusiasmo dopo gli ultimi risultati positivi. L’undici di Gattuso riuscirà a fare il colpaccio? E’ quello che i tifosi della Roma si augurano per tenere viva la fiammella della speranza.

