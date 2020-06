Roma, contro l’Udinese altra rivoluzione in formazione?

La Roma adesso deve voltare subito pagina. Archiviato il ko contro il Milan che ha fatto sì che il quarto posto sia diventato sempre più complicato da raggiungere, adesso per i giallorossi è già tempo di guardare alla prossima partita.

Giovedì sera la squadra di Paulo Fonseca dovrà vedersela contro l’Udinese, squadra che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed è in piena lotta per non retrocedere. I friulani venderanno cara la pelle con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo.

La Roma dal canto suo non ha alternative alla vittoria. D’ora in poi sono vietati i passi falsi per una squadra che deve stare attenta anche a non perdere il quinto posto, visto che il Napoli da dietro sta arrivando fortissimo.

Roma-Udinese, Fonseca cambia ancora

L’allenatore giallorosso ha dimostrato di voler dare spazio a tutti i giocatori che ha in organico, con la speranza che possano essere decisivi con la loro freschezza atletica. La mossa contro il Milan non ha dato i suoi frutti, ma contro l’Udinese ci saranno sicuramente altri cambiamenti nella formazione iniziale.

La Roma infatti dovrà sicuramente fare a meno di Veretout e Pellegrini. I due centrocampisti erano diffidati e contro i rossoneri sono stati ammoniti. Scatterà dunque la squalifica automatica per un turno.

Tra i pali potrebbe tornare Pau Lopez, ormai sulla via del recupero, sulle corsie esterne Bruno Peres e Kolarov potrebbero tornare titolari. In mediana Diawara con Cristante, e se Dzeko sarà sicuramente ancora titolare, dietro di lui c’è il solito rebus. Mkhitaryan è il più in palla tra i trequartisti e potrebbe giocare dietro il bosniaco. Con Under e Kluivert (o Perotti) a completare il reparto.

