Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: Mkhitaryan resterà in giallorosso

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del club: rinnovato prestito fino ad agosto per Mkhitaryan e accordo preliminare per la conferma per un’altra stagione.

La Roma ha annunciato tramite un comunicato apparso sul suo sito ufficiale di avere raggiunto l’accordo con l’Arsenal per l’estensione della durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso. La novità maggiore è però un’altra. All’interno dello stesso comunicato infatti il club giallorosso ha annunciato di avere raggiunto un accordo preliminare anche per la permanenza del calciatore per il 2020-21.

Il calciatore armeno, entusiasta per l’annuncio, ha dichiarato: “Mi fa molto piacere la prospettiva di potere restare un altro anno qui a Roma, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020

Un primo passo verso la Roma della prossima stagione è stato così compiuto. L’allenatore Fonseca aveva chiesto chiaramente la conferma dell’armeno chhe puntualmente è arrivata. Il CEO della Roma Guido Fienga ha commentato così la trattativa: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto. Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma e lo ringrazio per averci donato un nuovo lupacchiotto”.

