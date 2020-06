Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid molla Cavani

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid si ritira dalla corsa per l’ingaggio di Cavani: i giallorossi sono al momento favoriti secondo “As”.

Cavani non giocherà nell’Atletico Madrid la prossima stagione, questa è la certezza di “As.com“. Secondo il sito del quotidiano sportivo spagnolo la trattativa è in realtà sfumata lo scorso inverno, quando l’Atletico Madrid provò a portare subito l’attaccante dell’Uruguay in Spagna, prima ancora della scadenza del suo contratto con il Psg.

Un trasferimento che è fallito non tanto per colpa del Psg, quanto per le richieste economiche fatte dal fratello e agente di Cavani ritenute eccessive secondo la versione del club spagnolo. Una versione che non è invece stata confermata dallo staff di Cavani e che avrebbe provocato dei contrasti i quali hanno portato alla rottura della trattativa anche per quest’estate.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, Cavani più vicino?

Secondo quanto riportato da “As.com”, la Roma sarebbe la squadra in vantaggio per l’ingaggio a parametro zero dell’ex attaccante di Palermo e Napoli. L’offerta sarebbe un triennale che lo farebbe diventare il calciatore più pagato in rosa. Anche l’Inter sarebbe interessata a Cavani, ma al momento l’offerta ritenuta migliore sarebbe quella dei giallorossi.

L’Atletico Madrid, bocciata la pista Cavani, è pronto a sferrare l’assalto per Milik del Napoli, su cui c’è anche la Juventus in pressing. Il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro, mentre l’Atletico Madrid è pronto a offrire un contratto da 4 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto percepisce attualmente.

