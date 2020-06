Calciomercato Roma, scambio o soldi per Under? La posizione del Napoli

Calciomercato Roma, Cengiz Under potrebbe essere uno dei calciatori sacrificati per fare quadrare i conti: il Napoli insiste per averlo.

Nei prossimi mesi Cengiz Under potrebbe raggiungere Kostas Manolas al Napoli. Il giornalista de “La Stampa” Matteo De Santis ha confermato su Twitter le voci che riportano il Napoli come fortemente interessato all’attaccante esterno turno. Nel 4-3-3 dell’allenatore Gattuso, Under sarebbe perfetto nel ruolo di esterno alto di destra e si alternerebbe con Politano, curiosamente un calciatore che lo scorso inverno è stato a un passo dai giallorossi nello scambio con Spinazzola all’Inter poi saltato al momento delle firme.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, niente scambio col Napoli

Secondo il giornalista de “La Stampa” Matteo De Santis sarebbe però tramontata l’ipotesi di uno scambio tra Roma e Napoli con protagonisti Under e Milik. Una trattativa che era saltata fuori anche dopo le voci su un possibile addio di Edin Dzeko in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, per un contratto troppo oneroso per le casse giallorosse. In realtà lo stesso Milik non ha trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo anche per questioni economiche e “As” in Spagna scrive che l’Atletico Madrid sarebbe pronto a offrirgli un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

Per questo motivo lo scambio con la Roma sembra di difficile realizzazione. Il Napoli ci proverà offrendo solo cash, ma la Roma spera in offerte dalla Premier League per incassare almeno trenta milioni di euro, visto tra l’altro che il 20% dei soldi della cessione spettano al suo ex club, l’Istanbul Basaksehir. Trenta milioni di euro a cui difficilmente il presidente Aurelio De Laurentiis arriverà a versare per il turco.

In ogni caso nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i due club con la proposta ufficiale del Napoli: la trattativa è avviata.

