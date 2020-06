CALCIOMERCATO ROMA TRATTATIVE JUVENTUS – Una grande plusvalenza al 30 giugno la società bianconera l’ha già generata, ed è quella relativa alla cessione di Miralem Pjanic (a proposito, alla Roma andranno circa 600 mila euro, ndr) al Barcellona. Soldi però già spesi per l’acquisto, sempre dai blaugrana, per Arthur.

Trattative Roma-Juventus

La situazione in casa giallorossa continua a portare malumori in società capitolina. La mancanza dell’approdo alla prossima Champions League genererà ulteriori conseguenze sul bilancio che è già in netto passivo. A questo punto, in attesa di capire quale sarà il futuro della AS Roma, il presidente James Pallotta dovrà riuscire a racimolare il più possibile dalle cessioni. Se fino a qualche settimana fa era molto difficile vedere il saluto di due big come Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, adesso la situazione è più difficile.

Juventus, Zaniolo e non solo

Secondo quanto riporato da ‘Sport Mediaset’, i giallorossi non mollano ma potrebbero essere costretti a vendere per questioni di bilancio. Negli ultimi giorni si registrano nuovi contatti tra gli intermediari di Juve e Roma per parlare di Kluivert e soprattutto di Zaniolo. Un altro nome che piace ai bianconeri è quello di Lorenzo Pellegrini, nel mirino anche del Psg, che ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabili in due anni. Gli affari tra Juve e Roma dunque potrebbero avere un seguito, dopo lo scambio che aveva visto Spinazzola e Luca Pellegrini la scorsa estate.

Fino a poco tempo fa era in un discorso avanzato lo scambio Mandragora–Cristante, ma l’infortunio del giocatore dell’Udinese, sul quale ha il diritto di contro riscatto la società bianconera, ha definitivamente chiuso le trattative nel bel mezzo dell’affare.

