CALCIOMERCATO ROMA FUTURO FRATTESI SASSUOLO – La situazione legata alla pandemia del Coronavirus complicherà, e non poco, le strategie del mercato di tutti i club mondiali. Plusvalenze a non finire per riasanare quel bilancio ed entrare nei paletti imposti dalla UEFA, anche se per questa stagione la situazione sembra essere più semplificata.

Niente Roma per Frattesi

Rimane però un sogno quello di Davide Frattesi che non ritornerà alla Roma, secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb’. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo, oggi in prestito all’Empoli, nell’estate del 2017 si trasferì in Emilia insieme a Riccardo Marchizza, per 5 milioni di euro. Quest’anno con la maglia dell’Empoli è stato autore di 5 reti e 2 assist in 30 presenze stagionali. Ha un contratto col Sassuolo fino al giugno 2022.

Frattesi ritorna al Sassuolo

Il club giallorosso però mantenne un diritto di recompra fissato a 15 milioni di euro. Attualmente però questa cifra è molto alta per far sì che il centrocampista classe ’99 possa tornare nella capitale. Per questo, salvo sorprese, la prossima stagione Frattesi giocherà in Serie A con il Sassuolo, a meno che quest’ultimo decida di mandare di nuovo il ragazzo altrove a giocare più minuti.

