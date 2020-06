Il calciomercato Roma entra sempre più nel vivo. La società giallorossa è intenzionata a cambiare alcune pedine e per questo motivo ha bisogno prima di tutto di cedere degli elementi per fare cassa.

Uno di questi è il portiere Pau Lopez. Lo spagnolo infatti sembra avere parecchie richieste e in estate potrebbe dunque salutare i giallorossi. La Roma potrebbe anche decidere di lasciarlo partita, ma per non meno di 25 milioni di euro. Una somma che gli permetterebbe di non far registrare una minusvalenza.

L’estremo difensore è approdato nella capitale appena un anno fa e la Roma ha fatto un investimento importante per prenderlo dall’Espanyol, spendendo la somma di trenta milioni di euro.

Calciomercato Roma, se parte Lopez possibile scambio con l’Atalanta

Come riporta ForzaRoma.info in caso di partenza di Lopez verso altri lidi la Roma potrebbe intavolare una trattativa con l’Atalanta per riuscire a trovare il portiere del futuro.

L’estremo difensore nerazzurro Gollini potrebbe finire in giallorosso, mentre all’Atalanta in cambio potrebbe andare Alessandro Florenzi. Una mossa che garantirebbe un rinforzo di qualità ad entrambe le formazioni e consentirebbe di registrare anche una importante plusvalenza. Un affare che però – riporta il sito – sarebbe possibile solo in caso di cessione di Pau Lopez.

