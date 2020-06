Calciomercato Roma, dall’Uruguay: settimana decisiva per Cavani

Il calciomercato Roma si sta arricchendo di un grande sogno. Continuano ad arrivare dall’Uruguay infatti rumors che vorrebbero i giallorossi sulle tracce di Edinson Cavani.

Anche se non è più giovanissimo, è logico che il nome di Cavani è di quelli che entusiasmano il pubblico. In giro per l’Europa ci sono pochi centravanti che hanno realizzato il suo numero di reti. Un vero e proprio predatore d’area di rigore, con un fiuto del gol straordinario. La sua parentesi in Francia sta per chiudersi visto che il suo contratto è in scadenza.

E sono tante le squadre che lo vorrebbero avere in rosa. Il calciatore conosce benissimo la serie A. Ci ha giocato prima con il Palermo, mostrando a tutti il suo valore, e poi con il Napoli. E chissà che non possa tornarci a breve.

LEGGI ANCHE ->> Roma, Zaniolo torna ad allenarsi con il gruppo

Calciomercato Roma, offerta importante per Cavani

Come scrive il giornalista uruguaiano Gonzalo Ronchi su Twitter, oggi la principale offerta che ha tra le mani “El Matador” Cavani sarebbe quella della Roma. “Una proposta – si legge – forte sul lato economico e con un contratto per tre stagioni”. E questa sarebbe la settimana decisiva per capire il suo futuro.

Semana clave para la llegada de Cavani a @OfficialASRoma. Hoy es la principal oferta que tiene el matador. Una propuesta muy fuerte en lo económico y contrato por 3 temporadas. pic.twitter.com/cSURzTcxxn — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 29, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!