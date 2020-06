Calciomercato Roma, Mkhitaryan resta ma Smalling?

Una notizia importante di calciomercato Roma è arrivata nella serata di oggi. Mkhitaryan infatti rimarrà un calciatore giallorosso fino alla fine di questa stagione. L’armeno non ha mai detto no alla possibilità di continuare a giocare in Italia, tutt’altro.

“Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare” ha detto il giocatore di proprietà dell’Arsenal.

La vera notizia è però che Mkhitaryan sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione. Questo perché rescinderà il suo contratto con i Gunners il prossimo 31 agosto e poi si legherà, da svincolato, al club capitolino. Salta dunque ogni tipo di ipotesi relativa a scambi, prestiti onerosi e acquisizione del cartellino. Mkhitaryan diventerà un giocatore di proprietà della Roma praticamente a costo zero.

Calciomercato Roma, il futuro di Smalling

Se per Mkhitaryan insomma è tutto risolto, altrettanto non si può dire di Chris Smalling, altro giocatore che i giallorossi sperano di riuscire a trattenere. Per il momento la certezza è che il difensore di proprietà del Manchester United potrà giocare in campionato fino alla sua conclusione. Questo discorso non vale per l’Europa League dove Smalling potrebbe essere avversario proprio dello United.

Nessun discorso relativo nemmeno al futuro. La formazione inglese è ferma sulle sue posizioni e non sembra intenzionata a fare sconti alla Roma per Smalling.

