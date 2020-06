Roma-Udinese, a centrocampo scocca l’ora di Villar

La Roma si prepara al prossimo appuntamento, la partita di giovedì sera contro l’Udinese. Un match nel quale i giallorossi dovranno andare a caccia di un successo per tenere viva la speranza di agguantare il quarto posto.

Missione che è diventata più difficile dopo la sconfitta contro il Milan di domenica pomeriggio, visto che l’Atalanta ha allungato in graduatoria. La rosa lunga è da considerare un’arma in più per l’allenatore portoghese, che ha a disposizione tante alternative.

Per questo incontro non potrà però contare su Pellegrini e su Veretout, che sono entrambi squalificati. Dunque in mediana l’allenatore dovrà fare delle scelte importanti. Ma non sono da escludere dei cambi in difesa, dove soprattutto a destra Zappacosta potrebbe rimanere fuori.

Roma-Udinese, Fonseca cambia

E allora a centrocampo – come riporta Il Corriere dello Sport – dovrebbe scoccare l’ora di Villar. Il mediano spagnolo è arrivato a gennaio alla Roma ma ha già convinto tutti. E’ un elemento sul quale puntare anche per il futuro, vista la giovane età e i margini di crescita.

Dovrebbe essere lo spagnolo il prescelto di Fonseca per giocare al fianco di Cristante, con Mkhitaryan che dovrebbe agire da trequartista al posto di Pellegrini. In questo modo si libererà un posto a destra, con Carles Perez che sembra favorito su Under per giocare dall’inizio.

In difesa invece a sinistra dovrebbe rivedersi Kolarov, con Bruno Peres che pare destinato invece a prendersi il posto di terzino destro al posto di Zappacosta.

