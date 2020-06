La Roma non vive un momento facile. La sconfitta patita contro il Milan complica molto la rincorsa della squadra di Fonseca al quarto posto.

L’Atalanta infatti si è portata a + 9 sulla Roma, e con il vantaggio degli scontri diretti, quando mancano solamente dieci partite alla fine. E’ scontato che i giallorossi proveranno la rimonta finché la matematica non emetterà la sua sentenza, ma bisogna sottolineare come un piazzamento Champions sia complicato e che anzi bisognerà anche guardarsi le spalle da Napoli e Milan.

La buona notizia per Paulo Fonseca è che a breve dovrebbe poter contare su un’altra stella della sua rosa.

Roma, Zaniolo torna parzialmente in gruppo

Niccolò Zaniolo infatti procede spedito nel suo recupero e nella giornata di ieri – come si vede anche dalle foto pubblicate dalla società sui social – ha svolto parzialmente il lavoro di gruppo insieme ai suoi compagni. Sicuramente un passo in avanti verso il suo rientro, che nei giorni scorsi da Fonseca era stato ipotizzato in una-due settimane.

📸 4 scatti dell'allenamento di oggi pomeriggio a Trigoria#ASRoma pic.twitter.com/FywVVh3lMV — AS Roma (@OfficialASRoma) June 29, 2020

Il gioiello giallorosso non sarà chiaramente rischiato. Lo staff lo monitorerà con attenzione e valuterà quando sarà davvero pronto per scendere in campo al fianco di Dzeko e degli altri. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per il finale di campionato e per l’Europa League.

