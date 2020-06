CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO ALLA JUVENTUS – Continuano le trattative tra la società capitolina e quella bianconera senza sosta per quello che, per la Vecchia Signora, potrebbe essere uno degli acquisti più esosi della storia del club. Poco fa vi abbiamo parlato di tutte le carte in tavola e i nomi in ballo tra le due squadre, ma siscuramente quello che fa più gola alla coppia Agnelli-Paratici è Nicolò Zaniolo.

Zaniolo intoccabile, ma il bilancio…

La Roma considera Zaniolo un intoccabile, elemento fondamentale per il presente e per il futuro, e non vuole sacrificarlo, ma qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, allora Pallotta dovrà cedere il suo gioiello più prezioso.

Juventus-Zaniolo, incontro con la Roma

Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, sul proprio profilo Twitter, i bianconeri nella giornata di ieri avrebbero avuto un incontro a Torino con la Roma per il talento mancino classe ’99.

Buongiorno. Confermo che la #Juventus ha chiesto informazioni su #Alaba. Sondaggio anche dell’#Inter. Va monitorata la situazione di #Zaniolo soprattutto se #Pallotta non trova partners o compratori. Ieri mi risulta incontro a Torino. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 30, 2020

