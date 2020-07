CALCIOMERCATO ROMA CAVANI LE ULTIME – Solo qualche giorno fa era arrivata la clamorosa indiscrezione dall’Uruguray che parlava di un forte interessamente e una grande offerta del club capitolino per l’attaccante uruguaiano. La proposta più importante ricevuta dall’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain.

Roma Cavani, sogno o realtà?

L’affare, con tutto il rispetto, sembra davvero molto difficile che vada in porto: basti pensare che il centravanti classe ’87 fino a ieri guadagnava 12 milioni di euro netti a stagione. Un pizzico di verità però sembra esserci, perché Cavani ancora non ha deciso, sta tentennando e ha fatto ‘spazientire’ l’Atletico Madrid che si è poi defilato.

Cavani vuole aspettare

Come riportato da ‘ilromanista.eu’, l’arrivo del ‘Matador’ sembra essere condizionato all’approdo nella capitale di una nuova proprietà giallorossa, che però non sembra portare a Dan Friedkin. E’ noto a tutti che l’attuale presidente, James Pallotta, stia cercando acquirenti proprio in America, soprattutto negli States. L’acquisto di Cavani è vincolato però alla vendita della Roma. “C’è un gruppo che è molto vicino a stringere per l’acquisto. L’ingaggio? Non sarebbe affatto un problema per questo gruppo”.

Questa è la settimana decisiva, secondo quanto riportato dal giornalista Gonzalo Ronchi.

Semana clave para la llegada de Cavani a @OfficialASRoma. Hoy es la principal oferta que tiene el matador. Una propuesta muy fuerte en lo económico y contrato por 3 temporadas. pic.twitter.com/cSURzTcxxn — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 29, 2020

