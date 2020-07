Calciomercato Roma, sfida a Inter e Juventus per un colpo a zero

Calciomercato Roma, il giovane fantasista portoghese Angel Gomes si è appena svincolato dal Manchester United e potrebbe diventare un obiettivo, anche se c’è la concorrenza di Inter e Juventus.

Dopo l’accordo raggiunto per la permanenza di Henrikh Mkhitaryan, che si svincolerà dall’Arsenal e firmerà un altro contratto, e quello raggiunto da tempo con Pedro, la rotta Italia-Inghilterra resta una delle più frequentate dalla dirigenza della Roma. In attesa di risolvere del tutto la questione relativa al difensore Chris Smalling, ci sono anche altre questioni aperte. In particolare tra i dossier finiti di recente sulla scrivania di Franco Baldini e Guido Fienga c’è anche quello del giovane Angel Gomes. Il fantasista inglese si è appena svincolato dal Manchester United. Il suo nome è stato sottoposto anche all’attenzione del club capitolino.

Calciomercato Roma, la concorrenza per Angel Gomes

Sulle sue tracce ci sono anche Inter e Juventus in Italia, mentre ieri Frank Lampard ha smentito l’interesse del Chelsea. Il club inglese resta tuttavia vigile sulla situazione. Di origini portoghesi, il fantasista diciannovenne ha realizzato 29 gol e 17 assist nella trafila delle giovanili del Manchester United e piace anche in Portogallo e Spagna. Attualmente è nella nazionale inglese under 20, con cui ha segnato due gol su sei partite.

Angel Gomes ha esordito anche in prima squadra nel Manchester United, giocando 46 minuti in 5 differenti partite di Premier League. Il fantasista portoghese è stato utilizzato dall’allenatore Ole Gunnar Solskjaer anche in tre partite di Europa League in cui è sempre partito titolare. Nelle due partite contro l’Astana e in quella contro l’Az Alkmaar, Angel Gomes è stato impiegato da trequartista e da attaccante di sinistra. Nel corso di questa stagione, Angel Gomes ha avuto anche la possibilità di giocare uno spezzone di gara nel derby di Manchester contro il City in League Cup.

