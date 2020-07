CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN CONTRATTO – E’ notizia di ieri sera l’ufficialità della permanenza del giocatore armeno nella capitale. Comunicato della società giallorossa che rende noto come Henrikh Mkhitaryan rimarrà in giallorosso anche la prossima stagione, nonostante sia ancora sotto contratto con l’Arsenal, ma prevista la rescissione con i Gunners.

Contratto Mkhitaryan Roma

Come riportato da ‘Il Tempo’, per l’ex giocatore di Dortmund, Manchester United e ormai Arsenal, il contratto stipulato è di un solo anno. Il 31enne armeno, infatti, in questi anni ha avuto molti infortuni che lo hanno costretto a stare fuori dal campo per vari periodi. Proprio per questo, e per i parecchi problemi, ‘Miki’ ha firmato per la stagione 2020/2021 con l’opzione per la stagione successiva dopo la ventesima presenza nella prossima stagione.

La stagione di Mkhitaryan

In qeust’annata, la sua prima in giallorosso, l’armeno ha totalizzato 19 presenze (15 in campionato e 4 in Europa League), oltre ad altre 3 in Premier League ad inizio stagione, quando era ancora all’Arsenal. Sei le reti, quattro gli assist, così come le ammonizioni. Fonseca si è sbilanciato molto su ‘Miki’, riuscendo però ad imporsi e ad averlo anche per la prossima stagione. Un giocatore di qualità e allo stesso tempo duttile.

