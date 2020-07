CALCIOMERCATO ROMA PRESTITO SMALLING MANCHESTER UNITED – Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale dei Red Devils, la squadra inglese rende noto di essersi accordata con Roma e Inter rispettivamente per Chris Smalling e Alexis Sanchez.

Niente Europa League per Smalling

Per quanto riguarda il difensore e l’attaccante, prolungati entrambi i prestiti, ma non fino al 31 agosto, data che sancirà ufficialmente la chiusura della stagione 2019/2020. Infatti, per il momento, l’accordo prevede la permanenza del centrale inglese e del giocatore cileno solamente fino al termine della Serie A, per poi tornare a Manchester. Non ci sarà la possibilità, dunque, per Fonseca, di schierare Smalling in Europa League.

