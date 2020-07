Calciomercato Roma, per Under il Napoli punta ad uno scambio

Il calciomercato Roma sta davvero entrando nel vivo. La prima importantissima mossa in entrata i giallorossi l’hanno già fatta, visto che hanno trovato un accordo per il futuro con Mkhitaryan. Uno dei giocatori maggiormente richiesti da Fonseca.

Nella lista dei possibili partenti continua ad esserci Cengiz Under. L’esterno destro offensivo anche dopo la sosta sta giocando con il contagocce e quando è stato impiegato non è riuscito a fare la differenza. Fonseca spera di poter contare su di lui fino al termine di questa stagione, ma Under dovrà essere bravo a non farsi distrarre troppo dalle voci di calciomercato. Perché sono diversi i clun sulle sue tracce.

calciomercato Roma, 30 milioni per Under

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti per il giocatore turco si sta facendo forte il pressing del Napoli. Che del resto in quella posizione di campo deve trovare al più presto un sostituto di Callejon, che sta per arrivare alla fine del suo contratto.



La Roma ha bisogno di far cassa e per questo motivo è intenzionata a chiedere in cambio una somma di circa trenta milioni di euro. Il quotidiano sportivo però sottolinea come la speranza del club azzurro sia quella di poter arrivare ad uno scambio, come avvenuto nella scorsa stagione quando furono Diawara e Manolas a scambiarsi la casacca.

Ma quale giocatore del Napoli oggi fa gola alla Roma? Per il momento non si fa nessun nome. Ma quella dello scambio non sarebbe una soluzione da scartare a priori.

