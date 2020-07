Fonseca, avviso ai detrattori della Roma. E annuncia novità di formazione

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca tuona: “Chi pensa che abbiamo finito il campionato sbaglia. Abbiamo le stesse ambizioni”. E annuncia delle novità nella formazione titolare.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Udinese. Una sfida da vincere a tutti i costi dopo la brutta prova di San Siro contro il Milan. La qualificazione alla prossima Champions League appare ormai una chimera, visto il ritardo accumulato in classifica dall’Atalanta quarta in classifica. Fonseca però continua a crederci e manda un avviso ai detrattori della Roma: “Non è il momento di fare bilanci. Chi pensa che il campionato della Roma sia finito sbaglia. Abbiamo le stesse ambizioni. Sono fiducioso che la squadra domani avrà un buon atteggiamento per vincere”.

Servirà una risposta sul campo, ma non soltanto contro l’Udinese. In questo finale di stagione in molti si giocano la riconferma, anche se alcune decisioni di calciomercato sembrano essere già state prese.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Fonseca, indicazioni sulla formazione titolare

L’allenatore della Roma Fonseca ha dato anche qualche indicazione sulla probabile formazione titolare di domani. Mancheranno per squalifica Lorenzo Pellegrini e Veretout. Chi potrà giocare in mezzo al campo? “Villar è pronto, vediamo domani”.

In porta ci sarà ancora Mirante perché Pau Lopez non è pronto e non sarà convocato.

Niente regalo di compleanno per Zaniolo: “Il processo di recupero è lungo. Penso sia ancora troppo presto per convocarlo”, ha detto Fonseca.

Il tecnico giallorosso ha poi fatto altre precisazioni: “Cengiz Under non è in condizione, per questo non è attualmente un titolare della Roma. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, tutti possono giocare”.

Fresco del rinnovo del prestito e con l’accordo preliminare per restare almeno un’altra stagione, Mkhitaryan potrebbe non essere della parte: “Non so se giocherà, ne ha fatte già due di fila”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!