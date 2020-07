Sono 48 al momento i punti in classifica della Roma di Paulo Fonseca. Un bottino che non è certo dei migliori e che pongono i giallorossi al quinto della classifica, lontani da un piazzamento per la prossima Champions League.

Piazzamento che servirebbe ovviamente non solo per il palcoscenico sportivo che il torneo offre, ma anche per tutti gli introiti derivanti. Non solo mancate le critiche anche all’allenatore portoghese dopo l’ultima sconfitta patita contro il Milan.

Ad ogni modo Fonseca non rischia la panchina, ma la sua Roma è finita sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi e anche degli appassionati di calcio. Il suo gioco piace, ma finora in questo 2020 condizionato per forza di cose dalla lunga sosta, le sconfitte sono state già finora sei. Decisamente troppo per chi vuole arrivare in alto.

LEGGI ANCHE –>Roma-Udinese, la probabile formazione giallorossa: i dubbi di Fonseca

Roma-Udinese, Fonseca cambia ancora

Il rendimento di Paulo Fonseca, numeri alla mano, è inferiore a quello dei suoi precedessori a questo punto del campionato. E’ il confronto che viene sottolineato da “Il Messaggero” nell’edizione odierna.

Il quotidiano sottolinea come Fonseca abbia conquistato ben sedici punti in meno di Rudi Garcia nella sua prima stagione giallorossa, e meno otto punti sia dall’ultimo Spalletti, quello subentrato proprio al francese, e sempre meno otto punti da Eusebio Di Francesco.

Se le idee di gioco che il portoghese ha fatto intravedere in campo piacciono molto, ora è il momento di metterle in pratica e tornare a fare punti. Al più presto.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!