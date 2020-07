Roma, per Zaniolo possibile convocazione in regalo

La Roma ha ritrovato Niccolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso si è parzialmente allenato con il gruppo di Paulo Fonseca nei giorni e pregusta il suo ritorno in campo dopo il grave infortunio subito nel mese di gennaio.

Il giocatore non si è fatto distrarre dalle sirene di mercato di queste settimane. Ha continuato a lavorare sodo sul campo per cercare di rimettersi a disposizione del suo allenatore nel minor tempo possibile.

L’obiettivo è quello di poter magari disputare qualche spezzone di gara anche in questo campionato. Lo stimolo di poter giocare già quest’estate è stato probabilmente importante, ha dato delle motivazioni extra al talentuoso giocatore giallorosso.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come domani, 2 luglio, sia il compleanno del numero 22 giallorosso. E che il “regalo” della Roma potrebbe essere l’inserimento nella lista dei convocati per la partita di domani sera contro l’Udinese. Per un compleanno da trascorrere… in panchina con i compagni di squadra.

Perché è comunque scontato dire che anche se venisse convocato, Zaniolo non sarebbe utilizzato. Una convocazione simbolica per far tornare a respirare l’aria del campionato al giovane talento della Roma, che in questi mesi ha lavorato e sta lavorando duro per tornare al più presto in campo.

Nessuna fretta, probabilmente l’obiettivo di Zaniolo è quello di tornare a disposizione di Fonseca dopo la prima metà di questo mese, per il rush finale del campionato e, soprattutto, per l’Europa League che si giocherà ad agosto.

